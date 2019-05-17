Италия: если погода дождливая, туристам обещают вернуть деньги

Третий по величине остров в Италии обещает туристам вернуть деньги за проживание, если во время их отдыха пойдёт дождь. Об этом пишет TURIZM.RU. На острове Эльба в итальянском регионе Тоскана запущено необычное предложение для туристов Elba No Rain. До конца мая отдыхающие могут рассчитывать на возврат денежных средств, потраченных на проживание, если на остров обрушится дождь. Отели и хостелы, участвующие в акции, гарантируют возврат денег за сутки при условии, что в этот день с 10 утра до 8 вечера дождь шёл более 2 часов.

Как отмечает издание, весна в Италии в этом году не балует погодой, поэтому данное предложение как никогда актуально и может быть весьма выгодным для туристов. При этом специалисты не рекомендуют полагаться на прогноз погоды от синоптиков. Дело в том, что Эльба имеет свой особенный микроклимат, который сильно отличается от остальной части страны, и подвержен быстрым изменениям, пишет napoli1.com.

Авторы инициативы отмечают, что её истинная цель в конечном итоге состоит в том, чтобы пригласить больше туристов и показать им, что остров может предложить не только отдых на пляже. А возможность меньше обращать внимание на погоду даст дополнительный бонус к пребыванию на этом туристическом направлении.

Эльба является третьим по величине островом в Италии после Сицилии и Сардинии. Это довольно популярное туристическое место среди европейцев, которые любят его прекрасные средиземноморские пляжи, вино и богатую историю. В частности, в 1814 году сюда был сослан император Наполеон I Бонапарт. Добраться до острова можно на пароме из города Пьомбино либо на самолёте с прибытием в местный аэропорт Марина ди Кампо.