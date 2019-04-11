Италия: Facebook заблокировал страницу правнука Муссолини

Родственник Бенито Муссолини планирует предъявить социальной сети иск за "дискриминацию"

Facebook заблокировал страницу пользователя, зарегистрировавшегося под именем Гай Юлий Цезарь Муссолини. Как потом сообщил сам Муссолини, правнук Бенито Муссолини, это произошло из-за ошибки социальной сети, неправильно интерпретировавшей его имя, пишет ТАСС.

"Моя страница разблокирована, Facebook признал ошибку", - написал позже Муссолини, который баллотируется от партии "Братья Италии" в Европарламент на предстоящих в конце мая выборах. Тем не менее, новоявленный политик решил обратиться к адвокатам, чтобы предъявить социальной сети иск за "дискриминацию". Кроме того он заверил, что даже не собирался использовать никакой фашисткой символики и изображения своего предка.

Внук Витторио, одного из пяти детей Бенито, Гай Юлий Цезарь обладает достаточно большим послужным списком. Он служил в ВМС Италии, а затем был представителем военно-промышленного концерна Finmeccanica (ныне Leonardo).

"Настоящий патриот" - охарактеризовала его лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони, которую в некоторых СМИ давно обвиняют в симпатиях к фашистскому режиму.

После объявления кандидатуры потомок дуче оказался на виду и почти сразу попал в центр другой полемики. Как сообщает в среду агентство ANSA, владелец ресторана в городе Падуя решил отменить, даже себе в убыток, резервирование для вечера, посвященного "доктрине фашизма", на котором почетным гостем должен был стать Гай Юлий Цезарь. Мероприятие организовывало региональное отделение "Братьев Италии". Предполагалось, что на вечере будет распространятся недавно переизданное эссе 1932 года, написанного Бенито Муссолини вместе с философом и теоретиком фашизма Джованни Джентиле (как и дуче был убит партизанами).

В случае избрания Гая Юлия Цезаря фамилия Муссолини не в первый раз появится в списке представителей европейского законодательного органа. В составе нынешнего созыва работает внучка Муссолини - Алессандра, дочь другого сына дуче - Романо - и родной сестры Софии Лорен. Алессандра еще в молодости обратилась к политике и впервые была избрана в национальный парламент в 1992 году от Итальянского социального движения, партии крайне правых убеждений. Затем она вступила в ряды Национального Альянса (эту партию многие считали неофашистской). Однако потом она перешла в партию экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", от которой в 2014 году в третий раз была выбрана в Европарламент.

Бенито Муссолини (1883-1945) занимал пост премьер-министра Италии с 1922 по 1943 год, возглавлял Национальную фашистскую партию. Под его управлением Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. Муссолини был убит партизанами 28 апреля 1945 года при попытке бегства. Его труп вывесили на обозрение на площади в Милане.