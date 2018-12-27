Италия: фанаты «Наполи» получили ножевые ранения

Во время матча 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» принимал «Наполи», в Милане произошли стычки болельщиков двух команд, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, в результате столкновений четыре фаната неаполитанцев получили ножевые ранения. Отмечается, что один из них был госпитализирован с ранением в область живота, пишет gazeta.ru.

Кроме того, во время одной из потасовок один из болельщиков черно-синих был сбит проезжающим мимо автомобилем. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Встреча 18-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Наполи» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.