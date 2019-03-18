Италия: феноменальная гонка Вирер

— Первое место в масс-старте вернуло вам лидерство в общем зачете Кубка мира, при этом у вас с Лизой Виттоцци сейчас одинаковое количество очков. Что вы чувствуете в этой ситуации?

— Это реально круто, что две итальянские спортсменки возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону. Я надеюсь, что мы сумеем привезти Большой хрустальный глобус домой в Италию, это будет потрясающе!

— В сравнении с лыжными гонками, где доминантные позиции занимают норвежцы, что будет значить для вас победа итальянской спортсменки по итогам биатлонного сезона?

— Безусловно, биатлон очень отличается от лыжных гонок. Я думаю, что сборная Италии очень прибавила за последние годы. В этом сезоне я также сумела сделать большой шаг вперед и очень этому рада. Победа в общем зачете официально закрепит итальянскую команду в качестве одного из главных фаворитов в каждой гонке, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что Вирер одержала победу в масс-старте, второй стала Екатерина Юрлова-Перхт, бронза у Дениз Херрман.