Италия: фермеры Сардинии продолжат протест

Фермеры Сардинии недовольны предложение со стороны промышленников о закупочных ценах на овечье молоко и намерены продолжать акции протеста, передает Tg Com 24 в понедельник, 18 февраля.

На встрече фермеров, властей и промышленников было сделано предложение повысить закупочные цены с 60 до 72 центов за литр, что не устраивает фермеров.

Ранее вице-премьер Маттео Сальвини пообещал фермерам добиваться повышения цен до 1 евро за литр, то есть на 70%. На своей странице в Twitter Сальвини отметил, что посредническая работа будет продолжена.

Как сообщалось ранее, фермеры Сардинии недовольны не только низкими закупочными ценами, но также диктатом со стороны закупщиков (которые, по мнению фермеров, действуют в сговоре), а также отсутствием возможности влиять на условия соглашений. Дело может закончиться гибелью отрасли, поскольку закупочные цены — ниже себестоимости, пишет regnum.ru.

В рамках своих протестных акций они выливают молоко на землю и перекрывают дороги. Также фермеры анонсировали протестные акции во время проведения местных выборов, намеченных на 24 февраля.