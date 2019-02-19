Италия: Фернанду пройдет курс лечения в Риме

Вторник, 19 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: Фернанду пройдет курс лечения в Риме

Фернандо пропустит остаток четвертого сбора "Спартака" из-за лечения в Риме.

Футболист московского "Спартака" Фернандо пропустит остаток четвертого тренировочного сбора "красно-белых" в турецком Белеке из-за необходимости продолжения курса лечения в одной из клиник Рима, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Фернандо пропустил концовку первой части нынешнего сезона из-за травмы сухожилия. В ходе зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но после выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он был отправлен на лечение в Рим, пишет РИА Новости.

Как отмечается, по завершении курса лечения Фернандо вернется в Москву и приступит к индивидуальным тренировкам на базе в Тарасовке. Изначально планировалось, что бразилец присоединится к "Спартаку" по ходу четвертого сбора, который продолжается в Белеке.

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