Италия: Фернанду пройдет курс лечения в Риме

Футболист московского "Спартака" Фернандо пропустит остаток четвертого тренировочного сбора "красно-белых" в турецком Белеке из-за необходимости продолжения курса лечения в одной из клиник Рима, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Фернандо пропустил концовку первой части нынешнего сезона из-за травмы сухожилия. В ходе зимнего перерыва полузащитник вернулся в общую группу, но после выяснилось, что игрок продолжает испытывать дискомфорт, поэтому он был отправлен на лечение в Рим, пишет РИА Новости.

Как отмечается, по завершении курса лечения Фернандо вернется в Москву и приступит к индивидуальным тренировкам на базе в Тарасовке. Изначально планировалось, что бразилец присоединится к "Спартаку" по ходу четвертого сбора, который продолжается в Белеке.