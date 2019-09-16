Италия: Ferrari не планирует наращивать объемы производства

Делается это намеренно, чтобы сохранить эксклюзивный статус марки.

Директор по маркетингу и продажам Ferrari Энрико Галлиера заявил на презентации суперкаров F8 Tributo Spider и 812 GTS, что Ferrari всегда будет выпускать меньше автомобилей, чем потенциальные клиенты готовы купить. Компания делает ставку на эксклюзивность. Это означает, что клиенты должны ждать свой автомобиль, мечтать о нем. Тогда они получат больше удовольствия, когда машина, наконец, будет готова и доставлена. Другими словами, Ferrari всегда будет собирать на один автомобиль меньше рыночного спроса.

В ближайших планах компании – не увеличивать объемы производства, а создать новый сегмент и абсолютно новый автомобиль. Что это будет? Возможно, речь идет о модели Purosangue с увеличенным дорожным просветом. Однако новинка, по всей видимости, выйдет не раньше, чем через два года. Известно, что сейчас инженеры Ferrari работают над новой архитектурой с V-образными шестицилиндровыми двигателями, пишет 110km.ru.

Нынешний год получился насыщенным для Ferrari. В январе компания объявила, что представит до конца года пять новых моделей. Первым из них стал Fribute T8, вторым - SF90 Stradale , а третьим и четвертым F8 Tributo Spider и 812 GTS. Следовательно, остался лишь один новый суперкар, дебют которого должен состояться в течение ближайших трех месяцев.