Италия: Ferrari представил кабриолет 812 GTS

Об этом сообщается на сайте компании.

Под капотом кабриолета 800-сильный мотор V12 рабочим объёмом 6,5 л без наддува. Спорткар разгоняется до 100 км/ч меньше чем за три секунды. Максимальная скорость авто — 340 км/ч, пишет regnum.ru.

Сообщается, что новая модель стала не только самым мощным серийным кабриолетом на мировом рынке, но и универсальным авто благодаря жесткой крыше с выдвижным механизмом. Складывается она всего за 14 секунд.

У автомобиля высокий хвост, который похож на модель 365 GTB4 (Daytona) 1968 года. Авто также имеет наклонные линии складок по бокам и мускулистые колесные арки.

Напомним, в конце августа компания Ferrari объявила об отзыве 300 машин в Австралии из-за неисправности подушек безопасности, ремней безопасности и топливной системы. Обнаруженные дефекты могут стать причинами травм водителя и пассажиров в случае аварии.