Италия: Ferrari представила 600-сильное купе Roma

Об этом сообщает пресс-служба бренда.

За основу новинки был взят переработанный родстер Portofino. По заявлению представителей автопроизводителя, купе получило отличную производительность и управляемость, пишет regnum.ru.

В движение Roma приводит модернизированный турбированный двигатель V8 объёмом 3,9 л. Данный мотор позволяет развивать более 600 «лошадей». С двигателем агрегатируется 8-скоростная коробка «автомат». Агрегат позволяет набрать 100 км/ч за 3,4 с. При этом максимальная скорость машины составляет 320 км/ч.

Длина купе составляет 4 656 мм, а ширина равна 1 974 мм. Масса новинки — 1 472 кг. Кроме того, в автокомпании сообщили, что в машине будет реализована формула «2+».

Подробную информацию о стоимости и новых опциях компания откроет в самое ближайшее время.

Напомним, по итогам трёх кварталов текущего года в России было продано 26 машин марки Ferrari, что на 8% больше результата прошлого года.