Италия: фестиваль ледяных музыкальных инструментов

Четверг, 10 Январь 2019 Италия Италия

Италия: фестиваль ледяных музыкальных инструментов

Виртуозную игру на ледяных музыкальных инструментах продемонстрировали на фестивале в итальянских Альпах.

На высоте 2600 метров в местечке Вермильо дали серию концертов. Исполняли и классику, и современные композиции, пишет ntv.ru.

Такое шоу устраивают в театре изо льда, построенном по принципу иглу — традиционного жилища эскимосов. Зал вмещает 200 зрителей. Организаторы рассказали, что на создание ледяных скрипок, гитар, виолончелей, барабанов и ксилофона у них ушло три месяца. Всего было изготовлено 16 уникальных инструментов.

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