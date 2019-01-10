Италия: фестиваль ледяных музыкальных инструментов

На высоте 2600 метров в местечке Вермильо дали серию концертов. Исполняли и классику, и современные композиции, пишет ntv.ru.

Такое шоу устраивают в театре изо льда, построенном по принципу иглу — традиционного жилища эскимосов. Зал вмещает 200 зрителей. Организаторы рассказали, что на создание ледяных скрипок, гитар, виолончелей, барабанов и ксилофона у них ушло три месяца. Всего было изготовлено 16 уникальных инструментов.