Италия: фестиваль моццареллы с российским участием

23-24 мая 2018 г. это мероприятие вот уже в 11-й раз с огромным успехом прошло в городке Пестум, что расположен в провинции Салерно, на месте древнегреческой Посейдонии, всемирно известной благодаря своим хорошо сохранившимся трем дорическим храмам VI-V вв. до н.э. Фестиваль проходил в помещениях гостиницы "Savoy Beach Hotel", расположенной всего в 1 км от зоны археологических раскопок Пестума.

Как и в предыдущие десять лет, LSDM-2018 подтвердил высочайший международный авторитет данного гастрономического форума, призванного пропагандировать продукты питания "Made in Italy", средиземноморскую диету, кулинарные традиции Италии, а также анализировать роль современных шеф-поваров в творческом развитии традиций и их переосмыслении в ключе современных представлений о правильном питании и технических достижений агропромышленной отрасли. В разнообразную программу форума вошли более 50-ти различного рода мероприятий, среди которых были кулинарные шоу, мастер-классы, дегустации...

УЧАСТНИКИ

Более тысячи представителей этой важнейшей отрасли экономики приняли участие в LSDM-2018, среди них были сельхозпроизводители, переработчики пищевой продукции, представители коммерческого сектора, ресторанного бизнеса, кулинарные критики, журналисты и кулинарные блогеры ну и, конечно же, шеф-повара (среди которых было много известных и даже несколько всемирно признанных звезд от кулинарии). Звездным шеф-поварам помогали многочисленные бригады поваров и мастеров пиццы (pizzaiolo).

Следует особо отметить большое количество женщин в числе участников фестиваля, и среди них было много звездных имен, таких как Ana Roš (шеф-повар ресторана "Hiša Franko", г. Кобарид, Словения), Rosanna Marziale (World Best Female Chef 2017, шеф-повар ресторана "Le Colonne", Казерта, Кампания), Посол моцареллы в мире Viviana Varese (ambasciatrice nel mondo della mozzarella di bufala campana DOP, шеф-повар ресторана "Alice Ristorante", Милан), дуэт шеф-поваров: Alba Esteve Ruiz (шеф-повар ресторана "Marzapane", Рим) и Faby Scarica (шеф-повар ресторана в агротуристическом комплексе "Villa Chiara - orto&cucina", г.Вико-Экуенсе, Кампания), обе победительницы конкурса "Primo Piatto dei Campi"... Немало женщин было и среди модераторов, принявших участие в проведении двухдневного гастрономического фестиваля и сопровождавших все его мероприятия.

«В LSDM-2018 глобальное видение кухни XXI века нашло прекрасное отображение благодаря участию в форуме ведущих представителей разнообразных гастрономических культур: от США до России, включая, естественно, Италию», - отметили организаторы гастрономического фестиваля этого года Barbara Guerra и Albert Sapere.

В мероприятии приняли участие более 50-ти шеф-поваров разного калибра (от подающих большие надежды молодых, до признанных и широко известных) из Турции, России, Тайланда, США, Германии, Швеции, Австрии, Португалии, Франции, Испании, Словении... Хочется особо упомянуть русских участников форума. Никита Сергеев (Nikita Sergeev,

Ristorante"L'Arcade", Porto San Giorgio, provincia di Fermo, Marche) - москвич, член Ассоциации "Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto", шеф-повар ресторана "L'Arcade" (г. Порто-Сан-Джорджио, провинция Фермо, итальянский регион Марке), входящего в справочник «Красный гид Мишлен». Из Москвы приехали на форум также и братья Иван и Сергей Березутские (Ivan e Sergey Berezutskiy, "Twins Garden", Mosca, Russia), шеф-повара и совладельцы нового московского ресторана "Twins Garden". Братья-близнецы родились в Армавире, там же выучились на поваров, совершенствовали свое мастерство в Петербурге, Москве и в США. Их новый ресторан, уже через год с небольшим после своего открытия, вошел в топ-100 лучших ресторанных заведений мира. Опять же из Москвы приехал на форум шеф-повар московского «Метрополя» Андрей Шмаков (Andrei Shmakov, Metropol, Mosca, Russia).

Среди итальянских участников форума особенно хочется упомянуть шеф-поваров: Giulio Terrinoni из ресторана "Ristorante Per Me", Рим - модератор Sara De Bellis, Domenico Stile из ресторана "Enoteca La Torre", Villa Laetitia, Рим - модератор Valentina Venturato и непременно Heinz Beck - ресторан La Pergola, Roma - модератор Guido Barendson .

МОЦАРЕЛЛА И ДРУГИЕ

Главной темой фестиваля была знаменитая на весь мир моцарелла (mozzarella di bufala campana DOP), в сопровождении других несравненных итальянских продуктов, таких как лучшие в мире макаронные изделия - высоко ценимая гурманами всего мира паста из Граньяно (Pasta di Gragnano), неаполитанская пицца (Pizza napoletana DOP), помидоры Сан-Марцано (Pomodoro di San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP), бальзамический уксус из Модены (Aceto balsamico di Modena), сыр «Проволоне» из долины реки По (Provolone Valpadana DOP), нефильтрованное оливковое масло холодного отжима (Olio extravergine d'oliva), выращиваемые в Италии зернобобовые культуры (legumi), знаменитое сухое игристое вино «Просекко», производимое в регионе Фриули-Венеция-Джулия (Prosecco DOC e DOCG), а также нефильтрованное натуральное пиво, производимое небольшими пивоварнями в различных регионах Италии.