Италия: Феттель подтвердил, что покинет «Феррари»

Об этом 12 мая сообщается на сайте «Формулы-1».

"Мои отношения с «Феррари» завершатся в конце 2020 года. Мы с командой поняли, что у нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона», — заявил Феттель.

Он добавил, что Финансовые вопросы никак не повлияли на это решение, пишет regnum.ru.

Напомним, Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Он является четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».