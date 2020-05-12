Италия: Феттель подтвердил, что покинет «Феррари»

Вторник, 12 Май 2020 Италия Италия

Италия: Феттель подтвердил, что покинет «Феррари»

Немецкий гонщик Себастьян Феттель подтвердил, что покинет «Феррари» после завершения сезона-2020.

Об этом 12 мая сообщается на сайте «Формулы-1».

"Мои отношения с «Феррари» завершатся в конце 2020 года. Мы с командой поняли, что у нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона», — заявил Феттель.

Он добавил, что Финансовые вопросы никак не повлияли на это решение, пишет regnum.ru.

Напомним, Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Он является четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».

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