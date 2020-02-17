Италия: Fiat обнародовал информацию о новом пикапе Strada

Об этом 17 февраля сообщает Motor.

По предварительной информации, пикап будет официально представлен в начале весны 2020 года. При этом Strada будет уменьшенным клоном грузового Toro, но только внешне. Производится пикап будет в версии с двухдверной и четырехдверной кабиной, пишет regnum.ru.

Предполагается, что новинка будет построена на том же шасси, что и хэтчбек Argo. Стоит отметить, что Argo входит в топ-10 самых популярных автомобилей в Бразилии. Вполне возможно, что Strada получит такой же движок, как и Argo, под капотом которого стоит атмосферный двигатель Firefly 1.3 мощностью 101 л. с.

Предполагаемая грузоподъемность новинки составляет 700 кг.

Напомним, в Южной Америке новое поколение Fiat Strada не выпускалось свыше 20 лет.