Италия: Fiat обнародовал информацию о новом пикапе Strada

Понедельник, 17 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: Fiat обнародовал информацию о новом пикапе Strada

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представит в ближайшее время новое поколение пикапа Strada, созданного для южноамериканского рынка.

Об этом 17 февраля сообщает Motor.

По предварительной информации, пикап будет официально представлен в начале весны 2020 года. При этом Strada будет уменьшенным клоном грузового Toro, но только внешне. Производится пикап будет в версии с двухдверной и четырехдверной кабиной, пишет regnum.ru.

Предполагается, что новинка будет построена на том же шасси, что и хэтчбек Argo. Стоит отметить, что Argo входит в топ-10 самых популярных автомобилей в Бразилии. Вполне возможно, что Strada получит такой же движок, как и Argo, под капотом которого стоит атмосферный двигатель Firefly 1.3 мощностью 101 л. с.

Предполагаемая грузоподъемность новинки составляет 700 кг.

Напомним, в Южной Америке новое поколение Fiat Strada не выпускалось свыше 20 лет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)