Италия: Fiat разработала новую модификацию электрокара 500e

Об этом сообщается на сайте Motor1.

Новинка будет собираться в итальянском городе Турине. В то время как Fiat 500 текущего поколения с двигателем внутреннего сгорания и гибридным агрегатом, как и раньше, будут производить в Польше.

Производительность мотора электромобиля равна 118 л. с. На одном заряде машина может проехать 320 км, пишет regnum.ru.

Экстерьер модели остался без изменений, однако все же имеются заметные различия. К ним относятся толстые стойки крыши, более плавные линии кузова, новые светодиодные фонари и иной передний бампер.

Отмечается, что новый 500e стал длиннее на 60 мм, а колесная база увеличилась на 20 мм.

Стоит модель 37,5 тыс. евро.