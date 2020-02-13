Италия: фильм «Баллада о солдате». Кинопоказ к 75-летию Победы
19 февраля в 19:00 в РЦНК в Риме, в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, будет показан фильм режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате» (СССР, «Мосфильм», 1959, 90 мин.).
Этот фильм стал культовым не только в СССР, где его посмотрели больше 30 миллионов человек, но и во всем мире. «Баллада о солдате» стала абсолютным чемпионом по наградам среди советских фильмов – драма и её создатели получили более 100 международных премий, в том числе и два специальных приза жюри Каннского фестиваля.
В США, Японии и Греции «Баллада о солдате» была признана лучшим фильмом по итогам 1960−1961 года, фотографии актёров, постеры и афиши печатали в западной прессе, среди поклонников драмы были режиссёр Паоло Пазолини и актриса Лайза Минелли. Международная слава фильма привела его на «Оскар» – он был номинирован за лучший оригинальный сценарий.
Фильм будет показан на русском языке с итальянскими субтитрами.