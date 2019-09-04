Италия: финал Мирового тура по пляжному волейболу стартует в Риме

Соревнования пройдут с 4 по 8 сентября.

В первом отборочном раунде начнут выступление женские дуэты Евгения Уколова / Екатерина Бирлова, Мария Бочарова / Мария Воронина и Ксения Дабижа / Дарья Рудых. У мужчин с аналогичного этапа стартует пара Максим Сиволап / Артем Ярзуткин. Еще три дуэта уже отобрались в основную сетку турнира. Ими стали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Никита Лямин и Тарас Мыскив.

Самое высокое место в рейтинге среди россиян занимают триумфаторы чемпионата мира нынешнего года Красильников и Стояновский, расположившиеся на второй строчке. Спортсмены практически гарантировали себе участие в Олимпийских играх в Токио, их победа на мировом первенстве принесла сборной России квоту. В июле вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что при отсутствии форс-мажорных ситуаций именно этот российский дуэт сыграет в Токио.

Финал Мирового тура станет отличной проверкой для российских пар. В мужском турнире сыграют победители Олимпиады 2016 года бразильцы Алисон Серутти и Бруно Шмидт. Золотые медали в Рио-де-Жанейро они завоевали в дуэте, но сейчас Алисон выступит с Альваро Фильо, а партнером Шмидта станет Эвандро Оливейра.