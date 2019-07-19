Италия: финансовая гвардия Сицилии изъяла 9 тонн марихуаны

Пятница, 19 Июль 2019 Италия Италия

Италия: финансовая гвардия Сицилии изъяла 9 тонн марихуаны

На Сицилии, в провинции Катания, финансовая полиция конфисковала партию марихуаны на стоимость свыше 20 млн евро.

Около 9 тонн марихуаны изъяли правоохранительные органы Италии во время операции в провинции Катания на Сицилии, сообщает ИА REGNUM, со ссылкой на агентство ANSA. Отмечается, что операция была проведена силами финансовой гвардии, которая является силовым подразделением министерства финансов Италии. По данным специалистов, изъятый объем наркотиков на черном рынке стоит примерно 20 млн евро, пишет napoli1.com.

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