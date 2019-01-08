Италия: Флавио Бриаторе интересуется, кто заменит Маттиа Бинотто

Бывший директор Renault Флавио Бриаторе, решил обратить внимание на тот момент, что после смены руководителя придется искать нового технического менеджера, так как Маттиа Бинотто не сможет занимать две руководящие должности. К выбору нового сотрудника необходимо подойти очень ответственно, ведь от него во многом будут зависеть дальнейшие результаты команды.

В прошлом году, у команды были все необходимые технические параметры, но несмотря на это, завоевать лидерство не удалось из-за конфликта, возникшего между Бинотто и бывшим руководителем Арривабене. Со своей работой на посту технического руководителя, Маттиа справлялся отлично. Именно благодаря его заслугам, в команде была довольно быстрая машина, пишет car.ru.

Основной просчет заключался в том, что руководство не работало с пилотами на должном уровне, считая, что они не нуждаются в дополнительной подготовке. Что и стало основной причиной возникших недопониманий.

В новой должности Маттиа получит больше возможностей для реализации своих планов, что поможет команде выйти на новый уровень и завоевать долгожданное лидерство.