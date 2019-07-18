Италия: фонтан Треви охраняется сотрудниками полиции

По информации итальянских изданий, туристов ожидают очередные ограничения возле известного фонтана Треви. Эту достопримечательность каждый день посещает огромное количество туристов. Всех интересует не столько сам фонтан, сколько возможность сделать красивую фотографию, сообщает Countryscanner.ru

Эти фотографии далее моментально распространяются в социальных сетях. Однако мэрия Рима решила запретить гостям садится на край фонтана. В период большого наплыва путешественников полицейские могут перекрыть доступ к достопримечательности полностью. Чиновники не нашли других вариантов урегулирования ситуации с чрезмерным потоком туристов. Уже 14 июля в период с 16:00 до 18:00 полицейские использовали свое новое право. Фонтан окружили специальной желтой лентой. Образовалась огромная очередь из туристов, которые пытались попасть монеткой в фонтан издалека. Некоторые другие достопримечательности также попали под действие так называемых санкций, пишет napoli1.com.

Туристам запрещают подходить близко к памятнику Николы Сальви. Нововведение туристов разочаровали. После неоднократных актов вандализма чиновники решили ввести новые правила.

Исторические памятники Рима очень важны для местного населения. Нужно сохранить их для будущих поколений. Если уже сейчас разрешить туристам вести себя фривольно, буквально через 10 лет памятников и вовсе не будет. По крайней мере, в этом уверены итальянские чиновники. Нарушители правопорядка могут быть оштрафованы. Также любителей неадекватного поведения могут удалить из определенного района города на двое суток.