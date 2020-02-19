Италия: фонтан Треви в Риме защитят от вандалов забором

Мэрия распорядилась построить ограду вокруг знаменитого фонтана Треви.

Карло Каваротти, представитель муниципалитета по туризму: «Рим сейчас переживает очень особенный момент. Только представьте: каждые два года сюда приезжает на 1 млн больше туристов. Именно поэтому мы можем сказать, что, да, в Риме сейчас принимаются определенные новые правила, позволяющие сохранить уважение к нашему городу и не нанести ему ущерб».

Официально, забор вокруг фонтана Треви возводят, чтобы остановить хулиганов и вандалов, но туристы бьют тревогу. Ведь многие из них приезжают в Рим специально для того, чтобы исполнить давнюю традицию и бросить в фонтан монетку, пишет ntv.ru.