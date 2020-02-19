Италия: фонтан Треви в Риме защитят от вандалов забором
Администрация Рима пошла на беспрецедентные меры, чтобы защитить одну из главных достопримечательностей города.
Мэрия распорядилась построить ограду вокруг знаменитого фонтана Треви.
Карло Каваротти, представитель муниципалитета по туризму: «Рим сейчас переживает очень особенный момент. Только представьте: каждые два года сюда приезжает на 1 млн больше туристов. Именно поэтому мы можем сказать, что, да, в Риме сейчас принимаются определенные новые правила, позволяющие сохранить уважение к нашему городу и не нанести ему ущерб».
Официально, забор вокруг фонтана Треви возводят, чтобы остановить хулиганов и вандалов, но туристы бьют тревогу. Ведь многие из них приезжают в Рим специально для того, чтобы исполнить давнюю традицию и бросить в фонтан монетку, пишет ntv.ru.