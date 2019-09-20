Италия: фонтану Треви обновили освещение

Одно из самых известных и популярных среди туристов мест столицы Италии получило энергосберегающие лампы, которые должны подчеркнуть детали достопримечательности.

За два дня работы специалисты заменили 56 старых ламп на новые светодиодные, пишет news.ru.

Новое освещение презентовали вечером 18 сентября. В церемонии приняла участие мэр Рима Вирджиния Раджи, руководство городской энергокомпании и представители модного дома, оплатившего появление новой подсветки. Кроме того, возле фонтана Треви по традиции собралось множество туристов.

Я счастлива, что мы находимся перед самым известным фонтаном в Риме. Тот, кто кидает в него монету, надеется сюда вернуться, — передает РИА Новости слова мэра итальянской столицы.

Потом глава Рима совершила ритуал с монетой, бросив ее в фонтан.