Италия: форвард «Ромы» перешел в «Шанхай Шеньхуа»

Понедельник, 08 Июль 2019 Италия Италия

Италия: форвард «Ромы» перешел в «Шанхай Шеньхуа»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави перешел в «Шанхай Шеньхуа», сообщается на официальном сайте китайской команды.

По информации СМИ, форвард заключил соглашение, рассчитанное на три когда. Зарплата футболиста составит около 40 млн евро. Отмечается, что сумма трансфера составила 18 млн евро, пишет gazeta.ru.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

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