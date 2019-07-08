Италия: форвард «Ромы» перешел в «Шанхай Шеньхуа»

По информации СМИ, форвард заключил соглашение, рассчитанное на три когда. Зарплата футболиста составит около 40 млн евро. Отмечается, что сумма трансфера составила 18 млн евро, пишет gazeta.ru.

Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.