Италия: фотовыставка «Самая красивая страна» в РЦНК

Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный медиапроект РГО, направленный на сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые фотоконкурс состоялся в 2015 году и вызвал широкий общественный резонанс. В 2018 году на конкурс поступило около 47 тысяч работ от 8 тысяч фотографов из России и других стран мира.

Всего в конкурсе 12 номинаций. Среди них «Пейзаж» (самая популярная номинация среди участников конкурса), «Коренные и малочисленные народы России», раскрывающая самобытность народов России, «Подводный мир» – фотографии, сделанные под водой, «Культурное наследие» – номинация призвана обратить внимание на объекты материальной и духовной культуры нашей страны, созданные прошлыми поколениями и являющиеся ценностью для современников, и другие. На снимках, которые присылают участники фотоконкурса «Самая красивая страна», чайки кружат над одиноким островом, белый медведь выходит на охоту, искрятся под бледным полярным солнцем арктические льды, взмывают в небо стаи ярких птиц.

Выставка будет открыта до 7 февраля 2019.

Часы посещения: пн.– пт. 10:00 – 13:00, 15:00 – 19:30.