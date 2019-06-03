Италия: фотовыставка в РЦНК

30 мая в Российском центре науки и культуры в Риме открылась фотовыставка «Россия. Мгновения христианской духовности».

В экспозиции, которая будет открыта до 14 июня, представлены работы петербургских фотохудожников Сергея Богомяко и Антона Овчарова, посвященные православным храмам. В марте этого года выставка с большим успехом прошла в городе Сенигаллия на Адриатическом побережье Италии.

На вечере была представлена новый руководитель представительства Россотрудничества в Италии (директор РЦНК) Дария Пушкова, которая сменила в этой должности Олега Осипова, стоявшего у истоков открытия Центра и возглавлявшего его с 2011 г.

Среди гостей «Русского дома» – посол России в Ватикане Александр Авдеев, советник-посланник посольства России в Италии Александр Григорьев, посол Белоруссии Александр Гурьянов, бывший посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди, представители МИД Италии и ряда других дипмиссий. На мероприятии присутствовали мэр итальянского города Дерута Микеле Тоньяччини, руководитель ассоциации дружбы Италия-Россия в Террачине Антонио Д’Этторре, проректор университета «Сапьенца» Антонелло Бьяджини, руководители ассоциации российских соотечественников и директора русских школ в Италии. Пришли также деятели культуры и науки двух стран, руководители туристических компаний, журналисты, предприниматели.

В своем выступлении А.Григорьев отметил, что российско-итальянские отношения строятся на многовековых традициях культурного сотрудничества, взаимного уважения, взаимодействия в образовательной сфере, что создает хорошую почву для работы РЦНК на Апеннинском

полуострове и продвижения позитивного образа России. «От имени посольства хотел бы поблагодарить Олега Осипова за сотрудничество, пожелать ему дальнейших успехов, и поприветствовать Дарию Пушкову. Уверен, что установившиеся между посольством России в Италии и РЦНК отношения будут продолжены и дальше», – сказал советник-посланник.

С назначением на должность руководителя РЦНК Дарию Пушкову поздравил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

Приветствуя гостей Дария Пушкова отметила: «Я счастлива приехать в страну, которая, пожалуй, наименее подвержена влиянию «политических ветров», изменениям «политической погоды», но вне зависимости от того, как меняется эта погода, отношения между Россией и Италией остаются всегда очень теплыми и сердечными. И здесь, в Российском центре науки и культуры, мы будем продолжать обмен опытом, идеями и инициативами между двумя странами».