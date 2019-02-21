Италия: футболист «Ювентуса» Хедира перенес операцию на сердце

Как сообщает пресс-служба клуба, у 31-летнего футболиста недавно были выявлены проблемы с сердцем, в связи с которыми он перенес операцию.

Отмечается, что на восстановление ему может потребоваться около месяца.

Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 125 матчей, в которых он забил 16 мячей и отдал 19 голевых передач, пишет russian.rt.com.