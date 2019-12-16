Италия: футбольный клуб «Милан» отмечает своё 120-летие

Первым капитаном «Милана» стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и её цвета: чёрный и красный. Красный цвет символизировал дьявола — покровителя команды, а чёрный — опасность, которая грозила всем его соперникам.

Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста.

11 марта 1900 года «Милан» провёл свой первый неофициальный матч. Их соперниками стали футболисты другого миланского клуба — «Медиоланума».

«Милан» выиграл у него матч со счётом 3:0. Эта победа вдохновила команду, и спортсмены приняли решение вступить в Федерацию Футбола Италии, что дало бы им право выступать в чемпионате страны. В первом своём официальном матче 15 апреля 1900 года против «Торинезе» «миланцы» проиграли со счетом 0:3. Однако не отчаялись и в следующем сезоне предстали очень боеспособным коллективом.

По-настоящему звездными годами для клуба стали 1960 —1970-е. В 1963 году «Милан» стал первым итальянским клубом, выигравшим Кубок европейских Чемпионов. Следующее десятилетие — 1980-1990 годы, не менее продуктивный период в истории команды «Бессмертные» и «Непобедимые» — под такими прозвищами была известна команда — подняли свою игру на недостижимый соперниками уровень. В 1999 году, в год своего столетия, «Милан» в 16-й раз выиграл титул чемпиона Италии, пишет yandex.ru.

В разные годы лучшими бомбардирами клуба были Луи ван Хег, Пьерино Прати, Джузеппе Сантагостино, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Альдо Боффи, Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Гуннар Нордаль, Андрей Шевченко.

«Милан» является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков УЕФА наряду с «Барселоной» (5 побед). Также «Милан» — одна из пяти европейских команд, которые заслужили право хранить у себя кубок Лиги чемпионов (клуб выигрывал его семь раз). Последним на сегодняшний день завоёванным трофеем стал Суперкубок Италии 2016.

«Милан» занял 7 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА и входит в десятку футбольных клубов с самыми высокими доходами.