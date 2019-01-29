Италия: футбольный тренер отправил коллегу в нокаут во время матча

В результате инцидента Манчино упал и в течение долгого времени не мог подняться.

Фаварин объяснил свое поведение тем, что со скамейки соперников его оскорбляли и плевались в него. Специалист решением дисциплинарного комитета получил пятимесячную дисквалификацию. На величину срока повлияло и то, что ранее Фаварин призывал одного из игроков «Луккезе» сломать сопернику ногу, пишет news.ru.

При изучении видеоматериалов выяснилось, что подопечные Манчино действительно вели себя некорректно. Манчино отстранен на два матча своей команды. О состоянии его здоровья не сообщается.

Встреча завершилась вничью — 2:2.