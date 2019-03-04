Италия: Галерея Уффици назвала год, когда откроет коридор Вазари

Руководство галереи Уффици во Флоренции объявило, что в 2021 году коридор Вазари вместе с выставленными в нем картинами полностью откроется для посетителей. До этого в коридоре пройдет ремонт: его снабдят системами противопожарной безопасности и видеонаблюдения, сообщает "Евро Пульс".

До 2016 года вход в коридор Вазари был разрешен только организованным туристическим группам, и они могли увидеть лишь небольшую его часть. В 2016-м после пожарной инспекции вход в коридор закрыли совсем: выяснилось, что там не хватает систем противопожарной безопасности, пишет РИА Новости.

С момента инспекции специалисты по просьбе руководства галереи Уффици составили план обеспечения безопасности посетителей, при этом историческую ценность здания нарушать было нельзя. В результате в коридоре Вазари заменят освещение (установят светодиодные лампы), сделают аварийные выходы, наладят системы пожаротушения и видеонаблюдения.

Коридор Вазари — построенная в XVI веке закрытая галерея, соединяющая Уффици с самым большим дворцом Флоренции, Палаццо Питти, где тоже находятся коллекции музея. В коридоре выставлено почти 700 картин разных эпох.