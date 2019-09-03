Италия: Галерея Уффици откроет новые залы

Русское религиозное искусство получит собственное пространство в самом сердце Флоренции - в Палаццо Питти, бывшей резиденции великих герцогов Тосканы, пишет РИА Новости.

Когда и каким образом русские иконы оказались в Италии, точно неизвестно. В 1761 году они уже находились во Флоренции: возможно, один из послов преподнес их в дар великому герцогу или, что более вероятно, с помощью такого подарка православная община Ливорно засвидетельствовала свое почтение великому герцогу Тосканскому Франческо II, который дал разрешение на строительство в городе православного храма в честь Святой Троицы, возведенного в 1757-1760 годах.

Наиболее значимыми произведениями коллекции являются две иконы, составляющие Менологий, другими словами - календарь православных религиозных праздников, разделенных на полугодия. Каждая часть состоит из 20 горизонтальных рядов с изображениями священных сцен и фигурами святых, которых можно определить по надписям. Эти образы всегда оставались в Уффици ввиду их очевидной важности, как и икона со святой Екатериной Александрийской, которую датируют 1693-1694 годами, исходя из клейма на окладе из позолоченного серебра.

Самые древние образы в коллекции — икона Божией Матери, относящаяся к иконографическому типу "О Тебе радуется", и икона Усекновение главы Иоанна Предтечи.