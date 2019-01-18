Италия: Гаттузо дисквалифицирован на один матч

Пятница, 18 Январь 2019 Италия Италия

Италия: Гаттузо дисквалифицирован на один матч

Тренера "Милана" Гаттузо дисквалифицировали за оскорбление судьи.

Наставник футбольного клуба итальянской Серии "А" "Милан" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на одну игру чемпионата страны из-за агрессивного поведения в отношении рефери матча за Суперкубок Италии. Как уже сообщали Вести.Ru "россонери" проиграли трофей "Ювентусу" (0:1).

При этом 41-летний тренер проигравших в ряде моментов был не согласен с решениями главного арбитра встречи Луки Банти и в концовке матча угрожал ему, сообщает Football Inalia. Гаттузо также оскорбил судью перед началом церемонии награждения. Теперь тренер пропустит матч 20-го тура чемпионата Италии против "Дженоа", пишет vesti.ru.

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