Италия: Гаттузо дисквалифицирован на один матч

Наставник футбольного клуба итальянской Серии "А" "Милан" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на одну игру чемпионата страны из-за агрессивного поведения в отношении рефери матча за Суперкубок Италии. Как уже сообщали Вести.Ru "россонери" проиграли трофей "Ювентусу" (0:1).

При этом 41-летний тренер проигравших в ряде моментов был не согласен с решениями главного арбитра встречи Луки Банти и в концовке матча угрожал ему, сообщает Football Inalia. Гаттузо также оскорбил судью перед началом церемонии награждения. Теперь тренер пропустит матч 20-го тура чемпионата Италии против "Дженоа", пишет vesti.ru.