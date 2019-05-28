Италия: Гаттузо объявил об уходе из «Милана»

Вторник, 28 Май 2019 Италия Италия

Италия: Гаттузо объявил об уходе из «Милана»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».

-Решение покинуть пост главного тренера «Милана» далось мне непросто. Но это решение, которое я должен принять. Эти 18 месяцев я жил с большой страстью, они были незабываемые. Мой выбор тяжелый, но взвешенный. Я отказался от двух лет, которые оставались у меня по контракту. Моя история с «Миланом» никогда не может быть вопросом денег, — сказал Гаттузо.

Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. В сезоне-2018/19 команда набрала 68 очков и финишировала на пятом месте в турнирной таблице серии А, квалифицировавшись в Лигу Европы и отстав от зоны Лиги чемпионов на одно очко, пишет news.sportbox.ru.

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