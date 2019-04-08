Италия: Гаттузо сам уйдет из «Милана» по окончании сезона

Понедельник, 08 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: Гаттузо сам уйдет из «Милана» по окончании сезона

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо планирует покинуть клуб независимо от результатов.

Согласно источнику, Гаттузо огорчен отношениями с техническим директором клуба Леонардо, который не стал защищать его в трудные моменты сезона. Тренеру также надоело слышать, что его уволят, если по итогам сезона «Милан» не завоюет путевку в Лигу чемпионов, пишет news.sportbox.ru.

Отмечается, что Гаттузо не имеет предложений от других клубов, но он готов оставить «Милан» из принципа.

После 30-и туров «Милан» занимает четвертую строчку турнирной таблицы серии А. В субботу миланцы встретятся с «Ювентусом».

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