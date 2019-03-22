Италия: Giorgio Armani оденет итальянских футболистов

Федерация футбола Италии подписала четырехлетний контракт с Джорджо Армани, его компании будут разрабатывать внешний вид игровой формы команды, передает информагентство Askanews во вторник, 19 марта.

Глава федерации Габриелле Гравина отметил, что футбольное руководство радо такому сотрудничеству и надеется совместными силами «укреплять бренд made in Italy» во всем мире, пишет regnum.ru.

Армани в свою очередь отметил, что рад вернуться в мир футбола и «нести итальянскость в мир». При описании своих представлений о том, как должна выглядеть спортивная форма, модельер сказал о «мягкой формальности» и «элегантной практичности».