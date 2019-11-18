Италия: Giorgio Armani уже представил коллекцию 2020-2021

Об этом сообщает The Blueprint.

В данном показе директор бренда решил показать изменчивость современной моды: элементы из мужского гардероба с легкостью переходили в женский. Модели дефилировали в костюмах, жакетах, пальто, длинных юбках и комбинезонах, пишет regnum.ru.

Некоторые вещи были изготовлены из атласа и бархата, украшенного вышивками ручной работы. Все образы дополняли аксессуары — ультрамодные ремни с объемными пряжками, бусы, шляпы и даже тюрбаны.