Италия: глава горсовета Рима арестован

Об этом сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на представителей прокуратуры.

Арестован Марчелло Де Вито, являющийся представителем "Движения 5 звезд". Ему и еще трем задержанным вменяется получение взяток за содействие проекту генподрядчика Луки Парнази, который также является главным фигурантом дела о коррупции при возведении крупного спортивного объекта. Всего по делу проходят 28 человек, пишет РИА Новости.

Нынешнее расследование, отмечает газета il Fatto Quotidiano, касается не только стадиона "Ромы", строительство которого должно начаться в этом году, но и гостиницы близ железнодорожной станции Трастевере и переобустройства территории бывших Главных складов у вокзала Остиенсе.

По сообщению издания, в среду утром дома у Де Вито прошли обыски.

Нынешний виток расследования газета la Repubblica назвала "юридическим землетрясением" в римском отделении "Движения 5 звезд", к которому принадлежит и мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.