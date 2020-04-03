Италия: глава Ломбардии допустил возвращение COVID-19 поздней осенью

Такое мнение высказал президент итальянской области Аттилио Фонтана.

По мнению некоторых ученых, существует риск того, что при возвращении вируса гриппа в октябре и ноябре также может произойти восстановление коронавируса, - рассказал Фонтана в эфире Radio Padania.

Он призвал местных жителей и всех граждан Италии серьёзно подготовиться к этому моменту.

Итальянские учёные считают, что реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в республике на данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн, сообщает news.ru.