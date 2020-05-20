Италия: глава Венеции о нарушениях карантина

Среда, 20 Май 2020 Италия Италия

Италия: глава Венеции о нарушениях карантина

Бары и пляжи могут снова закрыться.

Если жители региона Венето (Венеция) в нарушение действующего запрета продолжат собираться на улицах большими группами и без масок, то число новых заражений может снова начать расти, и все отмененные ограничения будут введены вновь, заявил во вторник, 19 мая, глава региона Лука Дзайа.

Так он прокомментировал опубликованные накануне в социальных сетях видеозаписи: в день, когда были сняты многие ограничения (в том числе на работу баров, ресторанов и пляжей), на улицах городов региона начали собираться большие компании местных жителей, пишет regnum.ru.

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