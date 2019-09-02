Италия: главная задача правительства - борьба с безработицей

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: главная задача правительства - борьба с безработицей

58,1% граждан Италии считают, что новое правительство страны должно заняться борьбой с безработицей.

Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа.

19,6% граждан полагают, что в числе основных задач правительства должно быть снижение налогов, 15,3% — большее внимание развитию системы образования, 15% — системы здравоохранения, 12,9% — большее внимание вопросам миграции, пишет regnum.ru.

Ранее в национальной службе статистики Istat сообщили, что по данным за июль 2019 года уровень безработицы в Италии остался практически неизменным: 9,9% против 9,8% месяцем ранее.

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