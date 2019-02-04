Италия: город Матера стал Культурной столицей Европы в 2019

В 2019 выбор пал на древний итальянский город Матера (регион Базиликата) Итальянская Матера провела церемонию официального вступления в статус Европейской культурной столицы 2019 года. Грандиозный праздник открыл череду мероприятий, которые будут проходить в Матере в течение 12 ближайших месяцев и должны, по расчетам, привлечь в регион свыше миллиона гостей, сообщает napoli1.com.

В течение предстоящего года в этом городе, история которого началась во времена неолита и продолжается в наш цифровой век, пройдут выставки и мероприятия, призванные представить миру культуру инновационного возрождения Матеры. Жители города примут участие в постановке «Чистилище», посвященной Данте Алигьери и его «Божественной комедии», написанной в XIV-м веке.

Около 200 местных жителей будут участвовать в программе «Жить оперой» (Living the Opera), в рамках которой при содействии самого старого в Европе действующего оперного театра, неаполитанского «Сан-Карло», под открытым небом будет поставлена опера Пьетро Масканьи «Сельская честь».