Италия: городской автобус врезался в дерево в Риме

Четверг, 17 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: городской автобус врезался в дерево в Риме

В Риме переполненный городской автобус врезался в дерево.

Это произошло вскоре после 9:00 по улице Кассия, на пересечении с улицей Ориоло.

В больнице оказались 29 пассажиров, 9 из которых получили серьезные травмы, сообщает euromag.ru.

Полиция изъяла смартфон водителя, доставленного в больницу в тяжелом состоянии; будет проведено расследование, чтобы выяснить, писал ли он сообщения в момент аварии.

Водитель, доставленный в больницу Санто-Спирито, также будет подвергнут тестам для определения возможного употребления алкоголя и наркотиков.

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