Италия: городской автобус врезался в дерево в Риме

Это произошло вскоре после 9:00 по улице Кассия, на пересечении с улицей Ориоло.

В больнице оказались 29 пассажиров, 9 из которых получили серьезные травмы, сообщает euromag.ru.

Полиция изъяла смартфон водителя, доставленного в больницу в тяжелом состоянии; будет проведено расследование, чтобы выяснить, писал ли он сообщения в момент аварии.

Водитель, доставленный в больницу Санто-Спирито, также будет подвергнут тестам для определения возможного употребления алкоголя и наркотиков.