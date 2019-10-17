Италия: городской автобус врезался в дерево в Риме
В Риме переполненный городской автобус врезался в дерево.
Это произошло вскоре после 9:00 по улице Кассия, на пересечении с улицей Ориоло.
В больнице оказались 29 пассажиров, 9 из которых получили серьезные травмы, сообщает euromag.ru.
Полиция изъяла смартфон водителя, доставленного в больницу в тяжелом состоянии; будет проведено расследование, чтобы выяснить, писал ли он сообщения в момент аварии.
Водитель, доставленный в больницу Санто-Спирито, также будет подвергнут тестам для определения возможного употребления алкоголя и наркотиков.