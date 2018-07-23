Италия: городской патруль в Генуе оштрафовал туриста на 3 333 евро

Понедельник, 23 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: городской патруль в Генуе оштрафовал туриста на 3 333 евро

В популярном туристическом городе Генуя на севере Италии за поведением туристов будут пристально следить собаки.

Об этом пишет Genova24. Исторический центр Генуи и ближайшие к нему улицы теперь патрулирует специальный отряд полицейских с собаками. Городской патруль, в который входит е менее трех десятков представителей закона со своими четвероногими помощниками, был создан в рамках масштабной операции «Безопасные улицы». Стражи порядка в течение сезона будут следить за поведением туристов. Особое внимание полицейские будут обращать на не вполне трезвых гостей города.

Как сообщает местное издание, в течение какого-то из дней полицейский отряд проверил более 100 человек, показавшихся им подозрительными. Один из туристов был оштрафован на 102 евро за пьянство. Другой гость города «попал» на 3 333 евро за то, что мочился прямо на улице. Не дотерпел, так не дотерпел, пишет napoli1.com.

Генуя расположена на берегу Лигурийского моря. Добраться сюда можно на поезде или автобусе из Милана и Рима. Кроме того, есть аэропорт, недалеко от центра города. Ежедневно между Генуей и итальянской столицей курсируют десятки рейсов. Туристам рекомендуют обязательно посетить генуэзский порт и посмотреть на знаменитый маяк Ла-Лантерна, заглянуть во дворец Спинола-ди-Пелличчерия, где расположена галерея с тысячами зеркал, отправиться на экскурсию в музей на субмарине «Надзарио Сауро» и попробовать в одном из городских ресторанов фирменную пасту с соусом «дженовезе».

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