Италия: гостиницы Рима получили 40% отказов от бронирований

Пятница, 28 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: гостиницы Рима получили 40% отказов от бронирований

Гостиничный сектор Рима зафиксировал долю в 40% отказов от бронирования номеров из-за коронавируса.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил ТАСС глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли.

«Мы зарегистрировали 40% отказов от бронирования в период с 1 марта до 1 июня», — сказал Рошоли.

Он отметил, что оценить масштаб влияния коронавируса можно будет только спустя несколько месяцев, когда отельеры смогут сравнить текущие и прошлогодние показатели.

Вместе с тем Рошоли предполагает, что гостиничный бизнес понесет убытки до 0,5 млрд евро. «Сейчас я даже боюсь говорить о цифрах», — добавил он.

Аналогичные проблемы коснулись и других итальянских городов: в Милане отменены 30% броней, в Венеции — 40%, в Турине — 50%, пишет iz.ru.

Согласно последним данным число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 528 человек. 14 пациентов скончались. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто введен карантин.

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