Италия: губернатор Венеции призвал жителей воздержаться от шашлыков

Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, губернатор Венето Лука Дзайа.

В частности, отменено 200-метровое ограничение для «физической активности», при этом граждан по-прежнему просят проявлять эту активность исключительно в одиночестве, пишет regnum.ru.

Барбекю на праздники (25 апреля — День Освобождения и 1 мая — праздник рабочих и католический праздник святого Иосифа) могут проводиться только в кругу семьи и только в собственных дворах у тех, кто живет в частных домах, приглашать на такие «мероприятия» друзей или проводить их за пределами собственных участков нельзя, сказал Дзайа.