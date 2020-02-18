Италия: Gucci и Louis Vuitton обвинили в сговоре

Вторник, 18 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: Gucci и Louis Vuitton обвинили в сговоре

Итальянский дом моды Gucci, французский модный бренд Louis Vuitton и американскую сеть универмагов Saks обвинили в сговоре против сотрудников.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, в котором утверждают, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из участвующих в соглашении конкурентов.

Об этом стало известно после того, как сотрудница Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу. «У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею», — сказал представитель французского модного дома, опираясь на соглашение.

21 января 2020 года на пресс-конференции фильма «Марафон желаний» телеведущий и капитан команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков заявил, что модный дом Gucci выбрал его своим российским представителем. Он также рассказал о знакомстве с актером Джаредом Лето во время показа Gucci на Неделе моды в Милане.

Однако позднее оказалось, что он является другом бренда, но не официальным амбассадором.

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