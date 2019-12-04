Италия: Gucci налаживает сотрудничество с китайской компанией

Об этом сообщает The Blueprint со ссылкой на Women's Wear Daily

Столь разные компании будут подходить к моде с научной точки зрения: планируется задействовать знания по теме больших данных, интернета вещей и даже использовать искусственный интеллект. Уже сегодня модные компании используют новейшие технологии во многих областях, однако Gucci и Tencent хотят пойти намного дальше, пишет regnum.ru.

Первым результатом их сотрудничества стал сериал, посвященный значимым сегодня целям разнообразия и свободы самовыражения. Известно, что в нем приняли участие популярные китайские актеры и одна из руководителей римской библиотеки Фьяметта Терлицци.