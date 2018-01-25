Италия: Gucci оденет Элтона Джона в последний тур

Созданием сценических костюмов займется лично креативный директор бренда Алессандро Микеле. Элтон Джон считает его вторым Джанни Версаче. «Я был так близок с Джанни, теперь я также близок с Алессандро», - рассказал 70-летний исполнитель.

Элтон Джон заявил об уходе со сцены 24 января. По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.