Италия: Gucci представит в США новую круизную коллекцию

Пятница, 25 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: Gucci представит в США новую круизную коллекцию

Модный дом Gucci проведет круизный показ в Америке, как это и было пять лет назад.

Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Первое круизное шоу креативного директора Gucci Алессандро Микеле проходило в Нью-Йорке, в Dia Art Foundation. Сейчас дизайнер вернется в Америку уже для представления новой коллекции Cruise-2021, пишет regnum.ru.

Стала известна дата показа — 18 мая, место пока остается загадкой. Напомним, что до этого шоу проходили на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне, Капитолийского музея в Риме и Палаццо Питти во Флоренции.

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