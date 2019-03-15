Италия: Gucci реставрирует склон Капитолийского холма

Модный дом Gucci профинансирует реставрационные работы на склоне Капитолийского холма. Как пишет Corriere della Sera, сумма, которую выделит дом моды, входящий во французскую группу Kering, пока не указывается.

Идея принадлежит креативному директору Gucci Алессандро Микеле, который родился в Риме. Уже известно, что благотворительная акция будет представлена во время специального показа в Капитолийских музеях 28 мая. Gucci уже демонстрировал свои коллекции в родной основателям марки Флоренции - во дворце Питти, а также в археологических комплексах Помпей и Геркуланума, в руинах греческого античного храма в Салинунте на острове Сицилия.

Представители мира моды не впервые финансируют реставрационные работы в Риме. Так, ювелирная компания Bulgari взяла под свое покровительство Испанскую лестницу и расположенный у ее основания фонтан "Баркачча". За счет Fendi был полностью отреставрирован фонтан Треви, а к планировке его нового освещения привлекался Карл Лагерфельд, давно сотрудничавший с римским модным домом, пишет ТАСС.

Самый крупный проект частного финансирования реставрационных работ исторических памятников Рима принадлежит компании Tod’s и ее владельцу итальянцу Диего Делла Валле, который выделил 25 млн евро на реставрацию Колизея.