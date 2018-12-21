Италия: Gucci выпустили рождественскую рекламную кампанию

Пятница, 21 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: Gucci выпустили рождественскую рекламную кампанию

Итальянский модный Дом представил новую рекламную кампанию, посвященную наступающим рождественским и новогодним праздникам.

Главные роли в Gucci Gift 2018 исполнили Уильям Валенте, Райли Коул, Эдвина Престон, Амелия Томас, Фишер Смит и Элия София. Автором фотографий и атмосферного видео-ролика выступила Петра Коллинз, ранее уже сотрудничающая с Алессандро Микеле, креативным директором бренда.

Съемки кампейна проходили в итальянском Турине в историческом клубе Le Roi, впервые распахнувшем свои двери в 1926 году.  В качестве саундтрека была использована культовая композиция Шер “Take Me Home”. Релиз сингла, в считанные недели ставшего хитом, состоялся в 1979 году, пишет fancy-journal.com.

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