Италия: Gucci выпустили рождественскую рекламную кампанию

Главные роли в Gucci Gift 2018 исполнили Уильям Валенте, Райли Коул, Эдвина Престон, Амелия Томас, Фишер Смит и Элия София. Автором фотографий и атмосферного видео-ролика выступила Петра Коллинз, ранее уже сотрудничающая с Алессандро Микеле, креативным директором бренда.

Съемки кампейна проходили в итальянском Турине в историческом клубе Le Roi, впервые распахнувшем свои двери в 1926 году. В качестве саундтрека была использована культовая композиция Шер “Take Me Home”. Релиз сингла, в считанные недели ставшего хитом, состоялся в 1979 году, пишет fancy-journal.com.