Италия: Gucci выпустит коллекцию высокого ювелирного искусства

Итальянский модный дом Gucci будет выпускать коллекции высокого ювелирного искусства. Об этом к интервью газете Le Figaro сообщил глава владеющей Gucci группой Kering Франсуа-Анри Пино. По его словам, первая коллекция поступит в продажу в середине следующего года и будет включать около 200 украшений с цветными драгоценными камнями, популярными сегодня в ювелирной моде, пишет napoli1.com.

Все изделия будут произведены в Италии. «Большие имена сегмента ready-to-wear начинают выпускать высокое ювелирное искусство, когда чувствуют себя готовыми.